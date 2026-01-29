Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева, чтобы обсудить итоги работы судебной системы за 2025 год и планы на ближайший период, сообщает пресс-служба Акорды.

Асламбек Мергалиев сообщил:

98,8% судебных актов не были скорректированы вышестоящими инстанциями, что свидетельствует о стабильности качества правосудия;

В рамках административной юстиции улучшились показатели защиты граждан: 4,5 тыс. актов органов власти признаны незаконными;

Примирительные процедуры применялись в 45,9% гражданских и 11,8% административных дел. Количество дел об административных правонарушениях снизилось на 11,8% — с 500 тыс. до 441 тыс;

Акты амнистии позволили освободить от наказания 583 человека, свыше 5 тыс. осужденных прекратили дальнейшее отбывание наказания, а сроки наказаний были сокращены 9,2 тыс. гражданам;

Доля отказов в санкционировании содержания под стражей выросла с 25,7% до 37,5%, а домашний арест назначался вдвое чаще (с 2 786 до 5 019 случаев) благодаря расширению применения электронных браслетов (с 954 до 2 283 человек);

Кассационные суды остаются востребованными: за полгода подано более 16,2 тыс. жалоб и протестов, против 9,8 тыс. за аналогичный период 2025 года. Доля судебных актов, скорректированных кассацией, выросла по гражданским делам с 3% до 18%, по уголовным — с 8% до 28%;