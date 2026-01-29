17 их них мобильные, остальные 50 стационарные.

Как рассказал заместитель начальника управления административной полиции ДП ЗКО Берик Мулдашев, в 2025 году количество ДТП выросло на 5% — с 1 196 до 1 260 случаев. Число пострадавших увеличилось на 13% — с 1 760 до 1 980 человек. Основные причины аварий — нарушение правил дорожного движения, изношенная дорожная инфраструктура и рост количества автомобилей.

— Количество выявленных нарушений ПДД увеличилось на 2% — с 251 638 до 256 230. Задержано 1 546 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения. Для улучшения ситуации усилен контроль на дорогах: полицейские экипажи чаще меняют маршруты патрулирования, взяты под контроль аварийно-опасные участки, расширяется сеть автоматических камер фиксации нарушений, усилен контроль за состоянием дорог, — отметил Мулдашев.

По его словам, ежедневно проводится передислокация 20 мобильных комплексов «Кибер-Шериф» с учётом аварийности и интенсивности движения в разное время суток. Всего в регионе действует 125 автоматических систем фиксации. С помощью системы «Коргау» выявлены и привлечены к ответственности 6 454 водителя за грубые нарушения ПДД.

— Количество проверок дорог и выданных предписаний увеличилось на 7% — с 1 799 до 1 931. Число должностных лиц, привлечённых за плохое содержание дорог, выросло на 4% — с 273 до 283, в том числе 161 руководитель (в 2024 году — 107). В регионе устранено 152 аварийно-опасных участка. Для этого установлены знаки, запрещающие обгон, обустроены искусственные неровности на перекрёстках и пешеходных переходах, запрещены опасные левые повороты и установлены новые светофоры, — пояснил заместитель начальника УАП ДП ЗКО.

Мулдашев отмечает, что принятые меры позволили в 2025 году снизить число погибших в ДТП на 21% — со 103 до 81 человека, в том числе детей — на 38% (с 13 до 8).