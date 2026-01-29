В МВД считают алкоголь одной из ключевых причин бытовой преступности в стране.

Министерство внутренних дел Казахстана выступило с заявлением в поддержку инициативы по ограничению продажи алкогольной продукции в стране, передаёт Zakon.kz.

На брифинге в сенате заместитель министра Игорь Лепеха подчеркнул, что в МВД считают алкоголь одной из ключевых причин бытовой преступности в республике.

— МВД двумя руками «за» эти вещи. Мы понимаем, что на сегодняшний день огромная доля преступлений совершается как раз на почве пьянства и алкоголизма, совместного распития, — отметил замминистра.

По его словам, ведомство неоднократно направляло предложения в государственные органы о том, чтобы ужесточить регулирование оборота спиртного. В числе возможных мер он назвал запрет ночной продажи алкоголя, перевод торговли в специализированные магазины и ограничение времени реализации спиртного в увеселительных заведениях.

Замминистра также уточнил, что на данный момент это предложение остаётся в статусе инициативы, и дальнейшие шаги зависят от решения мажилиса парламента.

— Пока это в рамках инициативы. Любую инициативу в этом направлении МВД готово поддержать. Все зависит от Мажилиса, — добавил Лепеха.

Ранее депутаты Мажилиса выступили с предложением сократить время розничной продажи алкоголя в торговых точках и полностью исключить онлайн-продажи спиртного, связывая проблему с уровнем преступности в обществе.