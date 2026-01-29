В Уральске начался суд над блогером Айболатом Букеновым.

В Уральском суде по уголовным делам началось рассмотрение дела в отношении 43-летнего блогера Айболата Букенова. Его обвиняют в неоднократном мошенничестве, вымогательстве и легализации денег, полученных преступным путем. Дело рассматривает судья Динара Гильманова.

Отметим, что потерпевшими проходят акимы Таскалинского, Сырымского и Акжайыкского районов, замакима района Байтерек, а также руководитель аппарата акима Жангалинского района, глава отдела архитектуры Сырымского района и депутат Борис Лаврентьев.

По данным следствия, Айболат Букенов зарегистрировался в социальных сетях и начал вести блогерскую деятельность, освещая проблемы жителей ЗКО и критикуя местных властей. Таким образом ему удалось набрать тысячную аудиторию.

– Позже Букенов решил воспользоваться популярностью и получить легкие деньги. Первый эпизод произошел в апреле 2025 года. Тогда к нему обратилась женщина, чье жилье пострадало во время паводков. Подсудимый со своим знакомым приехали к ней, чтобы снять видео. Он обещал ей, что поднимет резонанс и вынудит местных властей выдать ей новое жилье. За свои услуги он запросил 170 тысяч тенге. Женщина поверила и перечислила ему деньги в два транша, - зачитал прокурор Асхат Тлеулиев.

Далее, согласно обвинительному акту, к Букенову обратился его знакомый, который рассказал, что хотел бы выпустить свою книгу, но у него не хватает средств. Тогда подсудимый решил извлечь из ситуации личную выгоду и вызвался помочь. Он написал пост, после чего люди начали собирать деньги. Собранные 200 тысяч тенге он перевел автору книги, но продолжил проводить сбор средств.

Букенов обратился к акимам Таскалинского, Сырымского и Акжайыкского районов, главе отдела архитектуры Сырымского района и депутату Борису Лаврентьеву. Чиновники поверили ему и оказали спонсорскую помощь из собственных средств — суммы варьировались от 50 до 200 тысяч тенге.

Следующий эпизод и вовсе возник спонтанно. Во время распития алкоголя со знакомым Букенов узнал, что в ЗКО с рабочей поездкой находится мажилисмен Нартай Аралбайулы. Он позвонил акимам Сырымского и Таскалинского районов и заявил, что нужно накрыть стол для дорогого гостя. Главы районов перечислили по 50 и 40 тысяч тенге, которые Букенов потратил по своему усмотрению.

Другой эпизод вымогательства связан с руководителем аппарата акима Жангалинского района. Блогер опубликовал в Facebook несколько постов, содержащих материалы, критикующие местную власть. Чтобы удалить эти посты, через посредника он запросил у пострадавшего 1 миллион тенге. Тот сначала перечислил 200 тысяч тенге на счет супруги Букенова, а затем обратился в департамент КНБ. При получении оставшихся 300 тысяч тенге Айболат Букенов был задержан с поличным.

Часть денег Айболат Букенов потратил на ставки в букмекерских конторах, часть — на собственные нужды. По словам прокурора, в общей сложности подсудимый вложил в азартные игры 830 тысяч тенге и выиграл 1,2 миллиона тенге. Это действие подпадает под статью о легализации денег, полученных преступным путем.

Во время суда были допрошены пострадавшие чиновники. Все госслужащие заявили, что требуют возмещения материального ущерба. Что касается наказания, этот вопрос они оставили на усмотрение суда.

Сам Айболат Букенов полностью признал вину и согласился возместить материальный ущерб всем потерпевшим.

– За книги я уже расплатился с автором, отдал ему наличными, скоро выйдет второй том. Что касается истории со съемками, то 170 тысяч тенге мы поделили поровну с оператором. А на счет вымогательства, то история была такой: сват пригласил меня в кафе. Речь зашла о моих кредитах. Он предложил мне погасить ежемесячный платеж, сказал, что выиграл на ставках миллион. Перечислил мне 200 тысяч. Дайте мне время, я верну всем их деньги, - сказал Айболат Букенов.

По этой причине суд проходит в упрощенном формате. 30 января суд продолжится с допросов потерпевших, а далее перейдет на стадию прения сторон.