В регионе участились недовольства граждан, связанные с отсутствием подключения новых объектов к коммуникациям.

Прокурор Актау выступил с обращением к жителям региона на фоне участившихся жалоб, связанных со строительством многоквартирных жилых домов.

— Уважаемые жители и гости города! В последнее время в городе Актау участились недовольства граждан, связанные со строительством многоквартирных жилых домов. Основные проблемы — долевое строительство и отсутствие подключения незавершённых объектов к электросетям, теплоснабжению и питьевому водоснабжению, — говорится в обращении.

В прокуратуре напомнили, что разрешение на строительство жилого дома не является разрешением на продажу квартир — это два разных правовых документа. В соответствии с Законом РК «О долевом участии в жилищном строительстве», продажа жилья на стадии строительства допускается только при наличии специального разрешения, выданного Казахстанской жилищной компанией либо акиматом. В остальных случаях реализация квартир запрещена.

Кроме того, в городе выявлены случаи, когда граждане уже заселяются в дома, официально не введённые в эксплуатацию. Это, по данным прокуратуры, создаёт серьёзные препятствия для подключения зданий к инженерным сетям.

— Согласно Закону, заселение граждан в многоквартирный жилой дом допускается только после полного завершения строительства и получения акта ввода в эксплуатацию. Заселение в дом без акта ввода в эксплуатацию является незаконным и влечёт административную либо уголовную ответственность, — заявил Дауылбай Челпеков.

В связи с этим жителям Актау настоятельно рекомендуют перед покупкой квартиры проверять законность строительства через акимат или его официальные информационные ресурсы.

В прокуратуре Мангистауской области также заявили, что будут осуществлять строгий надзор за соблюдением принципа верховенства закона.