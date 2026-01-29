В Уральске 30 января ожидается заметное повышение температурного фона по сравнению с началом недели, сообщают синоптики. Погода будет преимущественно облачной, но без существенных осадков.
Температура воздуха: ночью около -11°C, днем столбики термометров поднимутся до -8°C.
Ветер: южный, до 5 м/с.
В Актобе также наблюдается тенденция к потеплению, хотя ночь все ещё останется морозной. Осадков в пятницу не ожидается.
Температура воздуха: ночью -20...-22°C, днем воздух прогреется до -8...-10°C.
Ветер: юго-восточный, 3–8 м/с.
Жителей Атырау ожидает пасмурная погода с туманами. Морозы здесь значительно ослабли.
Температура воздуха: ночью -5...-7°C, днем ожидается около -1...-3°C.
Ветер: юго-восточный, со скоростью 7–12 м/с.
В Актау сохранится самая теплая погода в регионе. День будет облачным, но с прояснениями.
Температура воздуха: ночью около -1°C, днем ожидается потепление до +5°C.
Ветер: юго-восточный, со скоростью около 7–8 м/с.