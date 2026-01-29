На смену экстремальным холодам приходит постепенное потепление, хотя в некоторых городах все еще сохранятся низкие температуры ночью.

В Уральске 30 января ожидается заметное повышение температурного фона по сравнению с началом недели, сообщают синоптики. Погода будет преимущественно облачной, но без существенных осадков.

Температура воздуха: ночью около -11°C , днем столбики термометров поднимутся до -8°C .

Ветер: южный, до 5 м/с.

В Актобе также наблюдается тенденция к потеплению, хотя ночь все ещё останется морозной. Осадков в пятницу не ожидается.

Температура воздуха: ночью -20...-22°C , днем воздух прогреется до -8...-10°C .

Ветер: юго-восточный, 3–8 м/с.

Жителей Атырау ожидает пасмурная погода с туманами. Морозы здесь значительно ослабли.

Температура воздуха: ночью -5...-7°C , днем ожидается около -1...-3°C .

Ветер: юго-восточный, со скоростью 7–12 м/с.

В Актау сохранится самая теплая погода в регионе. День будет облачным, но с прояснениями.