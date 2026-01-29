Налоговый режим для самозанятых подходит в том числе для тех, кто сдаёт жильё в аренду. Налога по этому режиму нет — нужно платить только социальные взносы в размере 4%, сообщает krisha.kz.
ИП, которые раньше работали по патенту или по специальному налоговому режиму с использованием мобильного приложения, с 2026 года могут перейти на режим самозанятых.
Для этого необходимо добровольно закрыть ИП.
Как закрыть ИП: пошаговая инструкция
Подходит для тех, кто работал по патенту либо через специальное мобильное приложение.
Зайдите на сайт knp.kgd.gov.kz, авторизуйтесь с помощью ЭЦП.
На главной странице выберите «Подать документ».
В строке поиска введите: «Налоговое заявление о прекращении деятельности».
Выберите основание прекращения: в разделе выбора отметьте вариант «ИП, прекращающий деятельность в упрощённом порядке без проведения камерального контроля».
Нажмите «Далее».
Приложите документы (если была касса — документ по снятию с учёта ККМ, укажите КБК (код бюджетной классификации). Этот код указан на лицевых счетах ИП. Нажмите «Далее».
Выберите орган госдоходов по месту регистрации и дайте согласие налогоплательщика (нужно поставить две галочки). Нажмите «Сформировать».
Проверьте сформированный документ, если всё верно, нажмите «Подписать и отправить».
Как работать самозанятому
Нужно зарегистрироваться в приложении e-Salyk business. Через приложение можно пробивать чеки.
Введите ИИН или нажмите «Войти с помощью eGov Mobile».
Выберите режим работы — «СМЗ» (самозанятый).
Добавьте виды деятельности.
Нажмите «Сохранить».
Можно ли не закрывать ИП?
Если предприниматель не закроет ИП самостоятельно, налоговые органы автоматически снимут его с учёта с 1 марта 2026 года. Однако, как пояснили в ДГД г. Алматы, автоматическое снятие возможно только при выполнении всех обязательств: ИП должен снять с учёта ККМ (касса) и не иметь налоговой задолженности.
Для закрытия кассы обратитесь в налоговый орган и получите акт о снятии с учёта.
Переходный период продлится с 1 января по 28 февраля 2026 года.
В это время ИП могут продолжать работать и пробивать чеки.
После 1 марта 2026 года все чеки, пробитые с начала января, будут учтены по режиму самозанятых.