С 1 января 2026 года в Казахстане заработал новый налоговый режим для самозанятых.

Налоговый режим для самозанятых подходит в том числе для тех, кто сдаёт жильё в аренду. Налога по этому режиму нет — нужно платить только социальные взносы в размере 4%, сообщает krisha.kz.

ИП, которые раньше работали по патенту или по специальному налоговому режиму с использованием мобильного приложения, с 2026 года могут перейти на режим самозанятых.

Для этого необходимо добровольно закрыть ИП.

Как закрыть ИП: пошаговая инструкция

Подходит для тех, кто работал по патенту либо через специальное мобильное приложение.

Зайдите на сайт knp.kgd.gov.kz, авторизуйтесь с помощью ЭЦП.

На главной странице выберите «Подать документ».

В строке поиска введите: «Налоговое заявление о прекращении деятельности».

Выберите основание прекращения: в разделе выбора отметьте вариант «ИП, прекращающий деятельность в упрощённом порядке без проведения камерального контроля».

Нажмите «Далее».

Приложите документы (если была касса — документ по снятию с учёта ККМ, укажите КБК (код бюджетной классификации). Этот код указан на лицевых счетах ИП. Нажмите «Далее».

Выберите орган госдоходов по месту регистрации и дайте согласие налогоплательщика (нужно поставить две галочки). Нажмите «Сформировать».

Проверьте сформированный документ, если всё верно, нажмите «Подписать и отправить».

Как работать самозанятому

Нужно зарегистрироваться в приложении e-Salyk business. Через приложение можно пробивать чеки.

Введите ИИН или нажмите «Войти с помощью eGov Mobile».

Выберите режим работы — «СМЗ» (самозанятый).

Добавьте виды деятельности.

Нажмите «Сохранить».

Можно ли не закрывать ИП?

Если предприниматель не закроет ИП самостоятельно, налоговые органы автоматически снимут его с учёта с 1 марта 2026 года. Однако, как пояснили в ДГД г. Алматы, автоматическое снятие возможно только при выполнении всех обязательств: ИП должен снять с учёта ККМ (касса) и не иметь налоговой задолженности.

Для закрытия кассы обратитесь в налоговый орган и получите акт о снятии с учёта.

Переходный период продлится с 1 января по 28 февраля 2026 года.

В это время ИП могут продолжать работать и пробивать чеки.

После 1 марта 2026 года все чеки, пробитые с начала января, будут учтены по режиму самозанятых.