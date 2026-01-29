Женщину признали виновной в мелком хулиганстве.

Специализированный суд по административным правонарушениям Уральска рассмотрел дело в отношении жительницы города. Её обвинили в нарушении порядка.

Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, инцидент произошёл в подъезде дома №1 в микрорайоне Қадыр Мырза Али. Женщина справила нужду в месте общего пользования, чем нарушила санитарные нормы и правила поведения в общественных местах.

Суд пришёл к выводу, что действия горожанки свидетельствовали о явном неуважении к окружающим и вызвали справедливое возмущение жителей дома.

Вина женщины подтверждается её объяснениями, видеозаписью, а также материалами административного дела, включая протокол о правонарушении.

Суд квалифицировал произошедшее как мелкое хулиганство по части 4 статьи 434 КоАП. Постановлением суда женщина признана виновной. Ей назначили административный арест на пять суток.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.