Малыш родился 23 июня, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Жительница Атырау, вышедшая замуж за африканца, стала мамой Фото: 5rochka в Instagram В октябре 2021 года свадебные 
 30-летней уроженки Кульсары Зайды облетели Казнет. В один миг их семья стала самой обсуждаемой в Казахстане. В интервью «МГ» девушка рассказала, что работает переводчиком и увлекается пением. С будущим супругом, уроженцем Нигерии она познакомилась в языковом центре. Накануне стало известно, что Зайда и её супруг Джесси стали родителями. Их первенец родился 23 июня. Полное имя малыша - Ануар Айдын Жексенулы. Семья ранее провела западную вечеринку - гендер пати, на которой будущие родители узнают пол ребёнка.
 
