Из горящего здания вынесли газовые баллоны, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Двухэтажное кафе загорелось в Алматы, столб дыма виден в разных частях города Фото: ДЧС Алматы Возгорание пожарные обнаружили благодаря системе видеонаблюдения города. Столб дыма виден далеко от места пожара. Двухэтажное кафе загорелось в Алматы, столб дыма виден в разных частях города Фото: ДЧС Алматы Как оказалось, огнём охвачено двухэтажное кафе «Терраса» в микрорайоне Акбулак.
- Эвакуировано три газовых баллона по 50 литров и кислородный баллон. В тушении задействованы 23 единицы техники и 55 человек личного состава, - информировали в пресс-службе ДЧС Алматы.
Пожар локализован, предотвращена угроза взрыва.