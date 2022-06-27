- Жаркая погода опасна. Особенно для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, артериальной гипертонией, а также для людей с рисками инфаркта и инсульта. Необходимо чётко выполнять рекомендации врача и своевременно принимать назначенные медикаменты. Людям, страдающим артериальной гипертонией, необходимо регулярно контролировать своё артериальное давление, - обратились к горожанам в департаменте.

В пресс-службе ДЧС Алматы сообщили, что 27 июня в мегаполисе ожидается жара до +36 градусов.Жителей призвали воздержаться от прогулок во избежание солнечных ударов.