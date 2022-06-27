Авария произошла 26 июня в 16:00, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Пять человек погибли при столкно По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, на 31-километре трассы Доссор - Кульсары - Бейнеу столкнулись Toyota Hiluxe и Hyundai Tucson. В результате ДТП 37-летний водитель Hyundai и четыре пассажира погибли на месте. Водитель и пассажир автомобиля Toyota Hiluxe с различными травмами доставлены в областную больницу. Ведётся следствие.