Главными покупателями жилья в турецком городе стали россияне, передаёт агентство Anadolu. Казахстанцы скупают турецкую недвижимость Изображение Alp Cem с сайта Pixabay С 2017 по 2021 годы иностранцы приобрели в Анталье более 41 тысячи объектов жилой недвижимости. В тройку лидеров среди покупателей входят Россия, Иран и Германия. Председатель правления компании Helmann Селман Озгюн сообщил, что в первую десятку стран входят также Казахстан, Ирак, Украина, Швеция, Норвегия, Великобритания и Дания. Наибольшее число инвесторов приходится на граждан европейских стран. Анталья является одним из самых предпочтительных регионов Турции в плане вложения инвестиций в недвижимость.