Двоих мужчин с различными травмами доставили в больницу, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Пять человек погибли при столкновении внедорожников в Атырауской области 26 июня при столкновении Toyota Hiluxe и Hyundai Tucson на 31-километре трассы Доссор - Кульсары - Бейнеу погибли 37-летний водитель Hyundai и четыре пассажира. Ещё двое пострадали - водитель и пассажир Toyota. Как сообщили в управлении здравоохранения Атырауской области, пострадавших доставили в Областную больницу.
-  29-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытую травму левой стопы. У 24-летнего мужчины диагностировали закрытую травму грудной клетки, - пояснили в ведомстве.
Ведётся следствие.