– Исторически услуги электроснабжения всегда оказывала одна монопольная компания, на сегодня это 36 регулируемых энергоснабжающих организаций (ЭСО - прим. автора) по стране. Они всем известны, и каждая из таких компаний обслуживает отдельно взятый регион. В силу этого потребитель сейчас привязан к одному поставщику услуг. Вместе с тем, сейчас законодательно услуга электроснабжения находится в конкурентной среде. Кроме указанных 36 электроснабжающих организаций, в Казахстане работают свыше 90 альтернативных ЭСО, при этом в каждом регионе их не менее пяти. Дифференциация тарифов по группам - это одна из причин, ограничивающих конкуренцию между старыми сбытовыми компаниями и новыми, соответственно ограничивается и право потребителя на выбор ЭСО, возможности его смены, - сказал руководитель департамента агентства по защите и развитию конкуренции РК по ЗКО Салават Вахитов.

23 июня в областном управлении энергетики и ЖКХ состоялась презентация пилотного проекта по сокращению дифференцированных тарифов на услуги электроснабжения и оказанию адресной жилищной помощи от государства на оплату коммунальных услуг для социально уязвимых слоев населения. По словам исполняющей обязанности руководителя департамента комитета по регулированию естественных монополий по ЗКО Гульжаз Казбековой, 12 октября прошлого года принято постановление правительства, которое предусматривает поэтапное сокращение разницы и отмены дифференциации тарифов между группами потребителей на услуги электроснабжения. Новшество в пилотном режиме внедряется в трёх регионах - в городе Алматы, Западно-Казахстанской и Костанайской областях.

Что такое дифференциация тарифов? Общий тариф на электроэнергию состоит из затрат на его производство на электростанциях, надбавки на поддержку возобновляемых источников электроэнергии, передачу по электрическим сетям и расходы ЭСО. Далее этот тариф делится, то есть дифференцируется для оказания социальной поддержки населению, бытовым потребителям.

– Есть второй вид дифференциации – по объёмам потребления, его цель в достижении энергоэффективности и энергосбережении. Поэтому данная дифференциация сохраняется. Что касается первой дифференциации, есть два основных её недостатка. Первое – не соблюдается главный принцип социальной поддержки, а именно её адресность. Она должна оказываться тем, кто действительно в ней нуждается. При этом текущий механизм этого не учитывает. Если у состоятельной категории затраты на электроэнергию могут занимать 1-3 % от дохода, что говорит о том, что он не нуждается в поддержке, то в затратах отдельных семей она может занимать существенную долю в силу меньших доходов. Зарубежные исследования показывают, что она может составлять от 10 до 30% от дохода. Второе последствие связано с тем, что состоятельные домохозяйства тратят намного больше электроэнергии, отапливают дома, крыши, полы, проводят освещение по всей территории, так как общая сумма не учитывает адресности, то большая часть денежной поддержки уходит именно на содержание такой категории потребителей. Между тем, данные денежные средства по своей цели рассчитаны на малоимущих и социально-уязвимых слоев граждан. Таким образом складывается парадоксальная ситуация финансового потока от менее состоятельных граждан к более состоятельным, - отметил Салават Вахитов.

– При этом постоянное откладывание роста цены электроэнергии на юридических лиц становится невозможным. Так как на рынке присутствуют альтернативные ЭСО, юридические лица переходят на обслуживание к ним, и в итоге от этого у регулируемых ЭСО возникают убытки и растёт средний тариф. Сейчас отмечается тенденция завышения тарифов для бюджетных учреждений, но так как их объёмы потребления невелики, их тарифы сейчас составляют 50-60 тенге за 1 кВт/ч. Общая сумма достигла свыше 20 миллиардов тенге, и она будет только расти при текущей схеме дифференциации. Вместе с тем, реальный объём социальных выплат на оплату всех коммунальных услуг сегодня составляет чуть больше одного миллиарда тенге в год, - подчеркнул Салават Вахитов.

По словам Салавата Вахитова, за счёт искусственного удорожания тарифов для одних, юридических лиц и бюджетных организаций удешевляется тариф для всех бытовых потребителей. А пилотный проект направлен на изменение такой дифференциации и его поэтапного сокращения, и отмены в течении нескольких лет.Между тем, основным источником для удешевления тарифа для населения является повышение тарифов для местного малого и среднего бизнеса, а крупный энергоемкий бизнес покупает электроэнергию напрямую с электростанции, и дифференциация на них не распространяется. По словам Вахитова, ежегодная переплата составляет свыше 31 миллиарда тенге в год, что в итоге ложится в себестоимость их товаров, работ и услуг, которую затем мы все как потребители покупаем.Важно подчеркнуть, что отмена дифференцированных тарифов не будет одномоментной. В национальном проекте предусмотрен полный отход по стране до 2025 года. Первый этап пилотного проекта внедряется в ЗКО уже в этом году.При этом данное повышение не затронет действующих получателей жилищной помощи. Второй этап – это завершение пилотных проектов и начало сокращения дифференцированных тарифов с 2023 года. Кроме того, частичное выравнивание тарифов между группами потребителей на услуги электроснабжения, позволит сократить затраты бюджета по платежам на услуги электроснабжения, в свою очередь акиматы свободные средства могут направить адресно нуждающимся слоям населения.