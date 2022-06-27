- Не надевайте тёплые вещи. В жаркие дни нужно носить лёгкую одежду светлых цветов.
- Головные уборы нужны не только детям. Солнечный удар могут получить и взрослые, поэтому носите панамы, шляпы и бейсболки.
- С собой всегда надо носить воду. Если вы соблюдаете питьевой режим, объём жидкости лучше сильно не увеличивать. Не каждый организм способен вывести излишнею жидкость. В среднем нужно пить 1.5-2 литра воды в день.
- Кушаем не плотно, налегаем на фрукты и овощи, меньше тяжёлой пищи. Солёное важно исключить, чтобы не было оттёков.
- Солнцезащитные крема рекомендуются, но прежде надо обсудить их применение со своим косметологом. Крема могут вызывать аллергию и не подходить вашему типу кожи.
- В машине лучше открывать окна, особенно, если среди пассажиров есть дети. Включать кондиционер в транспорте можно, но когда жара сильная - выше 35 градусов.
- Дома включать кондиционер не опасно, если он не сильно дует. Если же его нет, то закрывайте шторы и чаще посещайте душ.
