Получение мест в детсадах: в отделе образования Атырау заверили, что ведут борьбу с помогайками
При этом подчеркнули, что в планах внедрение новшества, которое позволит полностью исключить деятельность посредников, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Жительница Атырау Диана Мамаджанова-Запрометова рассказала, что пыталась поймать место в системе Indigo в детский сад «Жумбак». Однако все её попытки оказались тщетными, система блокировала её личный кабинет в самый ответственный момент, а так называемые помогайки запросили за свои услуги от 20 тысяч тенге.
За комментариями мы обратились в городской отдел образования, где нам пояснили, что в Атырауской области систему Indigo внедрили с 2018 года и с момента запуска она доказала свою эффективность - искоренились коррупционные риски, связанные с прямыми коммуникациями между сотрудниками отдела образования или дошкольными организациями.
– На сайте открыто и доступно указываются процессы: как встать в очередь, как получить направление, когда и сколько свободных мест опубликовано в той или иной дошкольной организации, а также даже протокол выдачи мест. То есть эта система ещё до повсеместной популяризации стратегии слышащего государства помогла навести порядок в деятельности детских садов. По сути говоря, мероприятия отдела образования по внедрению Indigo опередили, выражаясь современным языком, мэйнстримы 2022 года. Система доказала свою эффективность не только в доступности и прозрачности оказания госуслуг, но и смогла перевести в прозрачное поле графики посещения детей, подушевое финансирование и многие иные функции и процессы сферы дошкольного образования, - подчеркнули в ведомстве.
Однако в отделе образования не скрывают, что посредники или помогайки есть практически во всех сферах, но подчеркнули, что они выступают против их деятельности.
– Сам принцип внедрения системы ориентирован на массовый и равный доступ к госуслугам всему населению, за исключением законодательных норм, таких как, например, приоритетный доступ. При этом родители, которые используют услуги третьих лиц, просто не хотят изучить правила работы системы, то есть инструкцию, которая прилагается к любому объекту высоких технологий. Хотя данные инструкции не только размещены на портале Indigo, для родителей в рабочее время есть чаты поддержки, где специалисты помогают и рассказывают, как правильно пользоваться системой. Кроме того, есть Instagram страница @bilim_webline, который на безвозмездной основе освещает и работу самой системы, и нормативные требования, которые не всегда знает родитель. И это все в очень доступной и понятной форме. Еще хотелось бы обратить внимание родителей, что при обращении к «помогайкам» они нарушают ряд законодательных и нормативных требований нашей страны, а это чревато не только соразмерной ответственностью, но и использованием ваших персональных сведений при противозаконных действиях. Например, на имя родителя могут оформить кредит, или как минимум написать письмо в государственные органы неуместного содержания, за что родитель может понести в том числе уголовную ответственность. Еще были случаи в прошлом году, когда место, полученное «помогайкой» оплачивалось родителем и пока он дошел до детского сада, посредник отозвал данное направление и перепродал место другим своим «клиентам», - рассказали в отделе образования.
В ведомстве подчеркнули, что ведут плодотворное сотрудничество с правоохранительными органами и сейчас рассматривается решение, позволяющее на техническом уровне прекратить деятельность «помогаек».
Касательно вопросов устойчивости системы чиновники от образования заверили, что система работает стабильно, но, как у любой техники, бывают сбои. Недавно были проблемы с интернетом, так как в небольшом Атырау было зафиксировано количество пользователей, заходящих в систему, превышающее количество совершеннолетних жителей города. Такая нагрузка, по словам специалистов, ожидаема для крупных городов, как Алматы или столица.
