– Мы вынуждены написать это письмо и рассказать о несправедливости, которая происходит в нашем ведомстве. В 2020 году на должность руководителя ДУИС по ЗКО был назначен Азамат Изтлеуов и с тех пор он начал оказывать давление на местных сотрудников. Кроме этого он привез 20 «своих» человек, которые работали вместе с ним в Актюбинской и Алматинской областях, - говорится в письме.

– Сотрудникам оказывается давление, многие не выдерживают и уходят с работы, кто-то по собственной воле, а кого-то увольняют. Кроме этого, Изтлеуов оказывает покровительство женщинам-сотрудницам, которые занимают «мужские» должности, но по факту не выполняют свои обязанности. Они не вступают на суточные смены, не работают с заключёнными, а вместо них работают мужчины-сотрудники. На руководящие должности назначаются люди, которые не знают специфику работы системы УИС. В нашем коллективе царит нервная напряжённость, работать нет стимула, так как нет справедливости. Мы боимся преследования со стороны руководства и опасаемся в любой момент остаться без работы, - пишут авторы письма.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В распоряжение редакции «МГ» попало коллективное письмо, которое подписано личным составом ДУИС по ЗКО. В нём сотрудники обвиняют своего руководителя Азамата Изтлеуова в превышении служебных полномочий, в предвзятом отношении к сотрудникам, в несправедливом назначении, а также в сокрытии реальных фактов, происходящих в учреждениях УИС.Авторы письма пофамильно написали список из 20 человек, которых начальник якобы привёз с собой, при этом указали, откуда и на какие руководящие должности они перевелись. Также фигурируют фамилии двоих сотрудников, которые ранее работали водителями Изтлеуова, а приехав в Уральск, получили офицерские звания. Вместе с тем начальника ДУИС обвинили в том, что он не всегда докладывает руководству об истинных причинах и обстоятельствам конфликтов, которые происходят в колониях области. Так, в марте этого года четверо пьяных заключенных РУ-170/1 оказали сопротивление сотрудникам тюрьмы. Об этом, по словам авторов письма, Изтлеуов предпочёл не говорить руководству, а после служебной проверки ответственный человек понёс лишь наказание в виде строгого выговора.Письмо поступило в нашу редакцию 22 июня, в тот же день корреспонденты «МГ» обратились за комментариями в ДУИС по ЗКО, где нас попросили направить официальный письменный запрос. На следующий день письменный запрос был направлен в ведомство, буквально через час нам пришел официальный (!!!) ответ, что руководитель находится в трудовом отпуске и ответить на наши вопросы не может. При этом в департаменте даже не обещали предоставить ответы позже, после чего редакция направила официальный запрос уже министру внутренних дел Марату Ахметжанову. Каков будет его ответ - покажет время, а пока редакция «МГ» подчёркивает, что у руководства ДУИС по ЗКО всё ещё есть возможность прокомментировать сложившуюся ситуацию.