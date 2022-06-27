«Казгидромет» выпустил предварительный прогноз засухи на июль, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Джут в Казахстане: акимы на местах скрывают реальные цифры Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно статистическому прогнозу, дефицит осадков ожидается в Айтебийском районе Актюбинской, а также в Кармакшинском и Казалинском районах Кызылординской области. Умеренно влажные условия прогнозируются в Кербулакском районе Алматинской области и в городе Конаев (бывший Капшагай). При этом в предприятии уточнили, что прогноз будет уточняться в первой декаде июля. В прошлом году засуха в августе побила пятилетний рекорд в стране.