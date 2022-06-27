Его обвиняют в нарушении санитарных норм, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Отравились донером: на владельца точки с фастфудом завели уголовное дело в Атырау Иллюстративное фото из архива "МГ" 14 июня в инфекционную больницу Атырау поступили семь человек с признаками пищевой интоксикации, а 15 июня в медучреждение поступили ещё два человека. Все пациенты ели донер с куриным мясом в частном киоске Afisha по улице С. Датова. Среди пострадавших был полуторогодовалый ребенок. Как стало известно, все пациенты получили необходимое лечение и выписались домой. Между тем полицейские начали досудебное расследование в отношении владельца донерной по статье 304 УК РК «Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до двух тысяч МРП, либо исправительных и общественных работ, либо ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.