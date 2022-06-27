Мальчика с травмами госпитализировали в больницу Казталовского района, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД» Собака напала на ребенка в ЗКО Фото со страницы Казталовской ЦРБ в Facebook Случай произошёл 13 июня в Казталовском районе. Об этом сообщили на официальной странице Казталовской районной больницы в Facebook. Около 17:00 в медучреждение поступил семилетний мальчик. Со слов родителей, ребёнок играл во дворе и его мяч закатился на территорию, где была привязана собака. Мальчик, взяв в руки палку, хотел передвинуть к себе мяч и в этот момент на него кинулась собака, в следствие чего он получил травму головы и ссадины на теле. На помощь подоспели родители ребёнка. Маленькому пациенту зашили раны на голове, провели дезинфекцию ран и другие обязательные процедуры. Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает, он выписан домой.