Авария произошла в 4:32 утра 23 июня. Столкнулись ВАЗ и Daewoo Nexia, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Смертельное ДТП на трассе Атырау - Уральск: водитель-иностранец скончался в больнице Иллюстративное фото из архива "МГ" На 41-ом километре трассы Уральск - Атырау возле села Большой Чаган столкнулись Daewoo Nexia и ВАЗ. В результате аварии погиб водитель ВАЗа 1988 года рождения. Тогда стало известно, что водитель Daewoo Nexia - гражданин Узбекистана. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, он не справился с рулевым управлением и выехал на встречную полосу движения. После был доставлен в реанимационное отделение Областной многопрофильной больницы. Также стало известно, что водитель-иностранец получил открытую черепно-мозговую травму, перелом скулоорбитального комплекса с переходом на основание черепа, внутри желудочковое кровоизлияние, ушиб головного мозга тяжелой степени, закрытый перелом бедренной кости слева, закрытый перелом костей предплечья. Сегодня, 27 июня, в Областной многопрофильной больнице сообщили, что пациент скончался.