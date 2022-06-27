Дефолт – это невыполнение долговых обязательств государством. Если страна объявляет о дефолте, то снижаются кредитные рейтинги, а значит привлекать новые займы уже проблематично.Пресс-служба министерства финансов прокомментировала публикацию.
- Российская Федерации не отказывается от выполнения своих долговых обязательств перед всеми категориями инвесторов. С этой целью в условиях отсутствия технической возможности осуществления платежей в иностранных валютах РФ предложила инвесторам новый механизм расчётов в соответствии с указом президента, - говорится в сообщении.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил в интервью РИА Новости, что платёж по еврооблигациям в валюте был совершен ещё в мае. Однако почему деньги не дошли до получателя, Кремль не разбирается.