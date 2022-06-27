По данным «Казгидромета», 28 июня в ЗКО ожидается гроза и усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. Штормовое предупреждение сохраняется в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" На большей части страны сохранится неустойчивая погода - пройдут дожди с грозами.
  • В Уральске синоптики прогнозируют дождь. В дневное время температура воздуха составит +26..+28, ночью похолодает до +14..+16. Ветер северный до 18 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +32..+34 градусов, ночью +18..+20 градусов. Ветер северо-восточный до 14 метров в секунду.
  • В Актобе - дождь. Днём ожидается до +25..+27 градусов. Ночью похолодает до +13..+15 градусов. Ветер северо-восточный до 20 метров в секунду.
  • В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +32..+34 градусов, ночью опустятся до +24..+26 градусов. Ветер северо-восточный до 20 метров в секунду.
