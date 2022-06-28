- В рядах журналистов настоящие мастера своего дела, которые всегда остаются верны высоким и благородным идеалам своей профессии. Честным и усердным трудом на благо общества они по праву заслужили признание благодарных читателей и зрителей. Сегодня Интернет и социальные сети заполоняет поток недостоверной информации. В этих непростых условиях именно ваш объективный и критический взгляд способен быть надежным барьером для распространения фейков и домыслов. Поэтому значимость профессиональной журналистики сейчас как никогда высока, - говорится поздравлении.

- Ваши статьи и сюжеты, журналистские расследования вносят огромный вклад в достижение этой масштабной цели. И поэтому достойная оценка заслуг подлинных профессионалов своего дела имеет глубокое символическое значение. Неизменно актуальны слова Миржакыпа Дулатова: «Большое будущее у той страны, где есть сильная отечественная пресса». Для обеспечения информационной безопасности и идеологического суверенитета страны необходимо, чтобы у отечественных журналистов была своя точка зрения на события в Казахстане и мире. Мы должны стремиться продвигать государственные интересы, показывая пример всему обществу. Потому что оправдать доверие народа – это наш гражданский долг, - считает президент.

Иллюстративное изображение с сайта Pixabay Касым-Жомарт Токаев отметил, что работа на журналистском поприще – большая честь и высокая ответственность. Отечественные средства массовой информации играют важную роль в укреплении единства и сплоченности нашего народа.Глава государства напомнил, что перед всеми нами стоит важнейшая задача – построение Нового Справедливого Казахстана.Он пожелал всем работникам СМИ благополучия, успехов и творческого вдохновения.