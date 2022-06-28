На юного фаната футбола обратил внимание аким, передаёт «Хабар 24». 20 команд ЗКО приняли участие в футбольной лиге "JASTAR" Иллюстративное фото из архива "МГ"   Девятиклассник Диас Сакен не успел приобрести билет на прошедшую игру между местным клубом и командой из столицы. Подросток провёл первые полчаса матча возле VIP-ложи, наблюдая за игрой через небольшое отверстие. В это время его заметил аким и юношу впустили на стадион. Теперь у него будет именное место - абонемент фанату вручат 27 июля. Сам Диас говорит, что не ожидал такого поворота событий. Он увлекается футболом с шести лет.