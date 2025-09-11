В микрорайоне Атырау города Кульсары у строящейся школы произошло частичное обрушение крыши.

В микрорайоне Атырау города Кульсары у строящейся школы произошло частичное обрушение крыши, сообщает azh.kz. В управлении образования пояснили, что объект возводят в рамках национального проекта «Жайлы мектеп» и рассчитан на 1200 мест.

В рамках национального пилотного проекта на 2023–2025 годы было запланировано строительство 12 школ. Инициатива реализуется АО «Samruk-Kazyna Construction» по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева и по заказу Министерства образования.

В связи с инцидентом строительства школы на 1200 мест в городе Кульсары в АО «Samruk-Kazyna Construction» сообщили, что объект возводит ТОО «Turan Ascent» в рамках национального проекта «Келешек мектептері». Срок сдачи школы запланирован до конца 2025 года.

— По предварительным данным, причиной обрушения стали нарушения условий складирования и хранения строительных материалов. В частности, на кровлю спортивного зала на ограниченный участок были размещены тяжёлые кровельные материалы весом более 6 тонн, что привело к локальному повреждению конструкции. Заказчиком создана комиссия с участием руководства, технического и авторского надзоров для детального изучения ситуации. Дополнительно для проверки несущих способностей конструкций и соответствия проектным решениям привлечена специализированная организация по техническому обследованию, — пояснили в АО «Samruk-Kazyna Construction».

Окончательные выводы и решения будут приняты по результатам экспертизы. Все выявленные нарушения подрядчиком будут устранены.