Министр заверила, что основные социальные выплаты останутся нетронутыми.

В Минтруда рассказали, будут ли сокращать соцвыплаты

По данным Zakon.kz, 10 сентября 2025 года министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова на брифинге в Мажилисе прокомментировала возможность оптимизации некоторых социальных выплат.

– Обращаюсь ко всем казахстанцам, которые уже имеют право на получение соцвыплат из республиканского бюджета. Это касается получателей пенсионных выплат, государственных социальных пособий по инвалидности, по потере кормильца, за звание многодетной мамы, награжденной "Алтын алка" и "Кумыс алка", имеющие звания "Мать-героиня", награждённые орденами материнской славы I и II степеней, многодетные семьи, получающие выплаты из республиканского бюджета – все они сохраняются, – сказала Жакупова.

По ее словам, вопрос о том, чтобы конституционные и социальные гарантии были унифицированы или оптимизированы, не стоит.

– Вопрос стоит о том, чтобы привести к единому стандарту выплаты и виды помощи, которые выплачиваются на местном уровне, – добавила глава Минтруда.

Фото: pexels.com