По данным РГП «Казгидромет», на севере, востоке области небольшой дождь, Утром на севере, востоке области туман. Ночью + 10 градусов. Ветер северо-восточный: 20 м/с.
В Атырауской области переменная облачность. На юге, востоке области небольшой дождь, гроза. +25 градусов тепла. Ночью +13 градусов. Ветер северо-восточный: 20 м/с.
В Актюбинской области облачно с переменами. Без осадков. Утром на западе, севере области туман. Днем +23 градуса, ночью +6. Ветер северо-западный: 20 м/с.
В Мангистауской области переменная облачность. На западе, севере, востоке области дождь, гроза. Температура воздуха днем составит +28 градусов, ночью +20. Ветер северо-восточный: 20 м/с.
Фото: pixabay.com