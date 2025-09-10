Если вы хотите не случайный номер на машину, а комбинацию цифр/букв на свой выбор, нужно будет платить 43 250 тенге.

В июле 2025 года был подписан новый Налоговый кодекс. Большинство его правил начнёт действовать с 1 января 2026 года. Одно из нововведений — госпошлина за изготовление любого автомобильного номера (кроме VIP-комбинаций), передает Kolesa.kz. Стоимость — 10 МРП. В 2026 году 1 МРП будет равен 4325 тенге. Значит, заказ номера обойдётся в 43 250 тенге.

В РГП ИПЦ, где производят номера, готовят оборудование и процессы, чтобы начать работу вовремя. Приём заявок стартует с 5 января 2026 года, сразу после праздников. Сначала заказать индивидуальный номер можно будет только в спецЦОНе при регистрации авто. Позже появится возможность подать заявку онлайн — этим занимается АО НИТ.

Сроки изготовления

В Астане и Алматы — до 5 рабочих дней .

. В областных центрах и Шымкенте — до 15 рабочих дней.

Сроки ещё могут изменить, так как МВД готовит новые правила. Между тем, в Узбекистане хотят разрешить именные номера на авто.

Напомним, что недавно в уральских водителей заставили снять тонировку. В полиции напомнили, что тонирование авто негативно влияет на безопасность дорожного движения и считается нарушением закона.







