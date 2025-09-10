Документ предоставляет гражданам Казахстана возможность официально трудоустраиваться в Катаре и гарантирует защиту их прав.

Мажилис ратифицировал межправительственное казахстанско-катарское Соглашение о регулировании трудоустройства работников из Казахстана в Катаре, совершённое 14 февраля 2024 года в городе Дохе.

В рамках соглашения и типового трудового договора работодатели Катара обязаны обеспечивать казахстанцам:

перелёт из Казахстана в Катар и обратно;

жильё, оборудованное мебелью (либо пособие на проживание);

средство передвижения от места проживания до работы (либо компенсацию расходов на транспорт);

ежегодный оплачиваемый отпуск не менее трёх недель, а также дополнительный трёхдневный отпуск.

Также устанавливаются правила возвращения казахстанских граждан в случае завершения трудового договора, возникновения споров или чрезвычайных обстоятельств.

Для координации действий по выполнению соглашения, рассмотрения возможностей трудоустройства, обмена информацией, а также разрешения спорных вопросов создаётся совместный комитет, в который войдут по три представителя от каждой стороны. Уполномоченными органами по реализации соглашения являются Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Министерство труда Государства Катар.

Для справки: По данным Министерства иностранных дел РК с начала 2025 года официально трудовую деятельность на территории Катара осуществляют 710 граждан Казахстана.

