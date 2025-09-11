По её словам, в основу методики заложена математическая модель, которая анализирует данные за последние 10 лет.

Как передаёт SHYNDYK.KZ, депутат мажилиса Мурат Абенов спросил министра труда и социальной защиты населения Светлану Жакупову о планах министерства по увеличению минимальной заработной платы, а также о возможности перехода на почасовое определение МЗП.

В расчётах учитываются МЗП, медианная зарплата и производительность труда. Соотношение этих показателей определяет удельный вес каждого из них. Всего используется пять таких соотношений, согласованных с федерацией профсоюзов и федерацией работодателей. Все данные берут из официальной статистики.

Жакупова отметила, что по индексу Кейтца Казахстан уже достиг уровня 30%, в будущем планируется повышение до 50%.

Что касается почасовой оплаты труда, министр напомнила, что Трудовой кодекс уже позволяет работодателям применять такую систему.

Фото: pexels.com