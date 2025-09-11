По данным РГП «Казгидромет», на севере области небольшой дождь. На юге, западе, востоке области дождь, гроза. Ночью + 10 градусов. Ветер северо-восточный: 14 м/с.
В Атырауской области переменная облачность. Днем на юге, западе области небольшой дождь, гроза. +25 градусов тепла. Ночью +16 градусов. Ветер северо-восточный: 14 м/с.
В Актюбинской области облачно с переменами. На западе, севере, области небольшой дождь. Днем +23 градуса, ночью +10. Ветер северо-восточный: 18 м/с.
В Мангистауской области облачно. На юге области временами сильный дождь, гроза. Температура воздуха днем составит +25 градусов, ночью +20. Ветер северо-восточный: 20 м/с.
