От маленькой девочки требовали публичный извинений.

Мама трёхлетней девочки Раушан рассказала в Threads о странной ситуации. По её словам, на её ребёнка подали заявление в полицию после конфликта в кофейне.

— В Coffee Boom моя дочка взяла игрушечный пылесос, девочка постарше попыталась отобрать, и ее мама ворвалась с криком: «Научите вашу дочь манерам!». Дети через 10 минут уже играли как друзья, а та женщина написала заявление на ребенка. Более того, она требовала публичных извинений от трёхлетки перед своей пятилетней дочерью. Я сказала, что с моей стороны не на что жаловаться, так как это лишь дети и они всегда ссорятся из-за игрушек, — написала Раушан.

По её словам, та женщина также угрожала маленькой девочке, чем удивила даже участкового.

В полиции Атырауской области сообщили, что по данному факту проведена проверка. Родителям объяснили, что в отношении ребёнка, не достигшего трёхлетнего возраста, заявление не принимается. Поэтому жалоба женщины оставлена без рассмотрения.

Фото: pixabay.com