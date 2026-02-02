Март станет одним из самых «коротких» по числу рабочих дней.

Март 2026 года порадует казахстанцев длинными выходными. Благодаря 8 Марта и Наурызу отдохнуть получится почти половину месяца.

Из-за переносов выходных март станет одним из самых «коротких» по числу рабочих дней:

· при пятидневке — 18 рабочих и 13 выходных дней;

· при шестидневке — 22 рабочих и 9 выходных дней.

Как отдыхаем на 8 Марта

Международный женский день выпадает на воскресенье, 8 марта. Поэтому выходным будет и понедельник, 9 марта. Рабочая неделя начнётся во вторник, 10 марта.

· Пятидневка: 7, 8 и 9 марта — три выходных подряд, 10 марта — рабочий день.

· Шестидневка: 7 марта — рабочий, 8 и 9 марта — выходные, 10 марта — рабочий.

Как отдыхаем на Наурыз

Наурыз мейрамы отмечается с 21 по 23 марта. В 2026 году эти дни приходятся на выходные и начало недели, поэтому дополнительные выходные переносятся на 24 и 25 марта.

· Пятидневка: отдых с 21 по 25 марта — пять выходных подряд.

· Шестидневка: выходные 21, 22, 23 и 24 марта, 25 марта — рабочий день.