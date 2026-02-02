50% инвестиционного дохода Национального фонда распределяется между всеми детьми — гражданами Казахстана. Средства зачисляются ежегодно на индивидуальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет. Снять деньги до совершеннолетия невозможно.
После достижения 18-летнего возраста накопленные средства можно использовать только по целевому назначению. Деньги разрешено направить на:
оплату образования в Казахстане или за рубежом;
улучшение жилищных условий — покупку или строительство жилья, а также внесение первоначального взноса по ипотеке.
Размер начислений в 2026 году зависит от инвестиционного дохода национального фонда за предыдущий год, а также от общего количества детей — получателей средств. Официальная сумма выплат в этом году составила 130 долларов. Второго февраля счета маленьких казахстанцев уже пополнились на эту сумму.
Специалисты подчёркивают, что средства по программе не изымаются и не «сгорают», а накапливаются ежегодно до совершеннолетия ребёнка. Счёт открывается автоматически — обращаться в госорганы родителям не требуется.
Отчисления можно будет проверить:
законным представителям в их личном кабинете на веб-портале «электронного правительства» www.egov.kz ;
на интернет-ресурсе ЕНПФ www.enpf.kz.
в приложении Kaspi.kz