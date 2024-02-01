1 января в Казахстане стартовала программа «Нацфонд детям». Всем гражданам Казахстана, рожденным в 2006 году и позже, ежегодно будет начисляться 50% от инвестдохода Национального фонда страны. При этом доход усредняется за восемнадцать лет, предшествующих отчетному году и все дети получают одинаковую сумму.

Первые деньги поступили на счета маленьких казахстанцев вчера, 31 января. Она составляет 100,52 доллара США.