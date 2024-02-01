В Казахстане лудоман пытался продать почку за 18 тысяч долларов

Собственную почку казахстанец оценил в 18 тысяч долларов США и пытался продать случайному покупателю через интернет, сообщает Polisia.kz.

Автор предлагал пользователям сети собственный орган, при этом все договоренности насчет проведения операции по изъятию должен был организовать рецепиент. На необычное объявление в популярной социальной сети отреагировали сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Акмолинской области и вышли на связь с донором.

В течение нескольких недель полицейские проводили договаривались с мужчиной и заключили сделку о проведении трансплантации и произведении оплаты. В Кокшетау сотрудниками УБОП при передаче денег подозреваемый был задержан.

Оказалось, что мужчина является уроженцем Актобе, но проживает в столице. Сам фигурант поясняет, что на такой отчаянный шаг он решился из-за множества долгов, которые накопились из-за игровой зависимости. По данному факту проводится досудебное расследование.