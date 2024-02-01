В мае 2008 года в городе Хромтау Актюбинской области двое молодых людей проникли в квартиру местной жительницы. Они, угрожая кухонным ножом, нанесли ей травмы и похитили деньги и два мобильных телефона.

В тот же год один из нападавших, житель Костанайской области, был задержан. Его осудили на семь лет лишения свободы за разбойное нападение. Второй из них - житель города Хромтау скрылся, и на территории страны о нем не было никакой информации.

В отношении разыскиваемого уголовное дело было выделено в отдельное производство, в связи с розыском. Оперативники Хромтауской полиции, в результате розыскных мероприятий задержали подозреваемого и теперь он предстанет перед судом.