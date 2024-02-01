Инцидент произошел 30 января в колонии максимальной безопасности №28. По данным astanatv.kz, осуждённый избил медработников, которые хотели оказать ему помощь. Травмы получили три человека. Они рассказали, что мужчина был не согласен с предложенным ему лечением. Начал с оскорблений в адрес фельдшера. Тогда охранник увёл заключенного в камеру. Однако тот вернулся, и набросился на работников медпункта. По словам медиков, одного он пнул по спине, другого стукнул в плечо, третьего ударил по лицу.

Медработники требуют усилить меры безопасности в колонии. По их словам, нужно установить тревожную кнопку и увеличить число тех, кто будет охранять фельдшеров.

Пресс-секретарь ДУИС по ЗКО Жадыра Ибраева сообщила, что конфликт между осужденным и медработниками действительно имел место быть. Сейчас ведётся до служебное расследование. Иные подробности инцидента в ДУИС раскрывать не стали.

Отметим, что в учреждении №28 содержатся около 700 заключенных, которых осудили за тяжкие и особо тяжкие преступления.