Маму третьеклассника в Атырау оштрафовали за прогулы сына

В суде рассмотрели дело в отношении жительницы Атырау, которая обвинялась в неисполнении обязанностей по воспитанию и образованию несовершеннолетних.

Выяснилось, что сын женщины - ученик третьего класса в течение 20 дней без уважительных причин не посещал школу.

На судебном заседании женщина признав свою вину, раскаялась в содеянном.

Постановлением суда мать несовершеннолетнего признана виновной. Суд "с учетом ее личности, семейного и материального положения, характера правонарушения, оштрафовал её на 24 150 тенге".

Постановление суда не вступило в законную силу.