Опыт прошлых запусков показал: желающих много, но до покупки доходят не все. Разбираем, как работает программа и что важно сделать заранее, сообщает Krisha.kz.
Что за ипотека «Наурыз»
«Наурыз» — государственная ипотечная программа, запущенная в 2024 году. Оператор программы — Отбасы банк. Программа рассчитана до 2031 года.
По ипотеке «Наурыз» можно купить:
первичное жильё, в том числе в строящихся ЖК с гарантией КЖК — в Алматы, Астане, Шымкенте и областных центрах;
первичное и вторичное жильё, включая дома, — в регионах и моногородах.
Областные центры — Актау, Актобе, Атырау, Караганда, Кокшетау, Костанай, Кызылорда, Конаев, Павлодар, Петропавловск, Семей, Жезказган, Талдыкорган, Тараз, Туркестан, Уральск, Усть-Каменогорск.
Условия программы «Наурыз»
Главное требование к участникам — отсутствие собственного жилья у заёмщика и членов его семьи (супруг/а, дети до 18 лет) за последние 5 лет.
Основные условия ипотеки:
Ставка: 7% — для социально уязвимых категорий, 9% — для остальных.
Первоначальный взнос:
— 10% — при покупке квартиры с чистовой отделкой;
— 20% — при покупке квартиры в черновой или на вторичном рынке.
Сумма займа:
— до 36 миллионов тенге — в Алматы и Астане;
— до 30 миллионов тенге — в регионах.
Если квартира в черновой отделке — до 20% от суммы кредита можно направить на ремонт.
Срок кредита: до 19 лет.
Как подготовиться к подаче заявки
Откройте депозит в Отбасы банке
Для участия в программе у заёмщика должен быть депозит в Отбасы банке. Если его нет, вклад можно открыть прямо перед подачей заявки — срок депозита значения не имеет.
Минимальная сумма на депозите — 2 миллиона тенге. Вклады с меньшей суммой к участию не допускаются.
Важно:
Депозиты «Табысты», «Сберегательный» и «Арнау» не подходят для участия в программе «Наурыз». Например, должен быть депозит с тарифным планом «Баспана».
Проверьте, есть ли у вас недвижимость
Откажут даже при наличии небольшой доли в квартире или доме, например полученной по наследству. Продажа такой доли перед подачей заявки не поможет — к участию допустят только после истечения пятилетнего срока.
Проверить жильё можно:
на eGov.kz,
в приложениях Kaspi или Халык банка.
Услуга называется «Справка Ф-6 о наличии или отсутствии недвижимости».
Подготовьтесь к конкурсному отбору
После подачи заявки участников ранжируют по баллам. Проходного балла нет — всё зависит от количества заявителей и их накоплений.
Баллы начисляют:
за вознаграждение банка по депозиту: 1 балл за каждые 1000 тенге;
официальный брак: +5 баллов;
наличие детей до 18 лет: +10 баллов;
статус социально уязвимого: +10 баллов;
возраст до 35 лет: +5 баллов.
Основное количество баллов даёт именно вознаграждение банка, которое зависит от суммы и срока хранения денег на депозите.
По итогам прошлых запусков участники с минимальными накоплениями часто не проходили отбор.
Проверьте кредитную историю и доходы
После конкурсного отбора Отбасы банк принимает решение по кредитной заявке. На этом этапе оценивают платёжеспособность заёмщика.
Банк учитывает:
официальный доход;
пенсионные отчисления за последние 6 месяцев;
действующие кредиты и долги;
кредитную историю.
Причинами для отказа могут стать высокая кредитная нагрузка, просрочки или отсутствие пенсионных отчислений.
Перед подачей заявки стоит закрыть проблемные кредиты и снизить финансовую нагрузку.
После одобрения заявки
После одобрения у участника есть 6 месяцев на выбор и покупку жилья.
Новостройки можно выбрать только из перечня Отбасы банка (заходить со стационарного компьютера или ноутбука). В список входят ЖК, застройщики которых заключили с банком соглашение и зафиксировали цену. На портале порядка 850 объектов.
В регионах выбор ограничен, в крупных городах квартиры чаще дороже. Более доступные варианты обычно находятся на окраинах.
Как устроены платежи по ипотеке
Ипотека «Наурыз» состоит из двух этапов:
Предварительный заём — 8 лет. Платёж выше: часть средств идёт на проценты, часть — на накопления на депозите.
Жилищный заём — 11 лет. После накопления 50% от стоимости жилья на депозите ставка снижается, а ежемесячный платёж уменьшается.
Расчёт на 30 млн тенге
Первон. взнос 10 % = 3 млн
Первон. взнос 20 % = 6 млн
Предварительный заём, 8 лет
Ставка 7 %
Ставка 9 %
Ставка 7 %
Ставка 9 %
Платёж – 283 тыс.
Платёж – 333 тыс.
Платёж – 253 тыс.
Платёж – 303 тыс.
Жилищный заём, 11 лет
Платёж – 132 тыс.
Платёж – 128 тыс.
Чистая переплата за 19 лет
17.5 млн
22.3 млн
17.2 млн
22 млн