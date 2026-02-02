Кроме того, аэрация способствует снижению риска образования ледовых заторов во время весеннего паводка.

В регионе продолжаются плановые мероприятия по защите водных биологических ресурсов в зимний период. Работы проводят сотрудники областной инспекции рыбного хозяйства.

Как сообщили в акимате ЗКО, мероприятия охватили 22 водоёма. На них было пробурено 16 888 лунок и установлены камышовые пучки. Также произведена резка ледяного покрова — оборудовано 263 проруби размером 1×1 метр. Аэрация проведена на объёме 3 130 кубических метров воды.

Для выполнения работ задействовали 180 человек и 60 единиц техники.

Отмечается, что данные меры направлены на предотвращение замора рыбы в зимний период. Кроме того, они способствуют снижению риска образования ледовых заторов во время весеннего паводка.

Планируется, что работы будут продолжаться до наступления весны.