МВД запускает полный цикл подготовки операторов FPV-дронов: от пилотирования до сборки.

Министр внутренних дел Ержан Саденов посетил специализированную лабораторию и полигон подготовки операторов беспилотников, открытые на базе Академии управления МВД, сообщает Polisia.kz.

Новая лаборатория позволяет работать с FPV-дронами на всех этапах — от проектирования и печати деталей на 3D-принтерах до сборки, настройки и испытаний. Благодаря этому курсанты учатся не только управлять дронами, но и хорошо понимают их устройство, принципы работы и особенности эксплуатации.

Полигон предназначен для практических занятий: здесь отрабатывают управление беспилотниками, маневры и выполнение учебных задач в условиях, близких к реальным.

Кроме того, в Академии действует система специализированных курсов для операторов БПЛА. Сейчас реализуется второй этап обучения, разработанный совместно с Ashyq Aspan Foundation. Он ориентирован на углубленную практику, работу с FPV-дронами и принятие решений в сложных ситуациях.

Во время визита также обсудили дальнейшее развитие подготовки операторов беспилотников и расширение применения дронов в работе органов внутренних дел.