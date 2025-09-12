Теперь систематические нарушения ПДД могут стать причиной отказа во въезде в страну. Для казахстанцев, активно путешествующих и работающих в России, это правило приобретает особое значение.

Теперь систематические нарушения ПДД могут стать причиной отказа во въезде в страну. Для казахстанцев, активно путешествующих и работающих в России, это правило приобретает особое значение, передает Газета.ру.

Согласно федеральному закону РФ о порядке въезда и выезда, иностранный гражданин может получить запрет на въезд сроком до трёх лет. Основанием становится факт неоднократного привлечения к административной ответственности, в том числе за нарушения правил дорожного движения. Достаточно двух случаев за три года, чтобы у миграционных органов появилась возможность ограничить въезд.

Анализ судебной практики показывает, что речь идёт не только о серьёзных проступках. Даже относительно «мелкие» нарушения ПДД могут стать поводом для запрета: