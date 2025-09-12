13 сентября 2025 года в Атырау состоится крупное спортивное и туристическое мероприятие — велопробег «Tour de Saraishya 2025».

13 сентября 2025 года в Атырау состоится крупное спортивное и туристическое мероприятие — велопробег «Tour de Saraishya 2025». В акимате Атырау сообщили, что маршрут велопробега начнется у государственного историко-культурного музей-заповедника «Сарайшык», пройдет по улицам города и живописным мостам, а финиширует на территории Infinity Mall.

Временные ограничения движения:

трасса Атырау — Махамбет: будет полностью закрыта с 08:00 до 10:00 ;

; улицы города: с 10:00 до13:00 движение будет ограничено поэтапно, в соответствии с маршрутом велопробега.

Маршрут пройдет по следующим улицам:

ул. Исатая Тайманова;

ул. Султана Бейбарса;

пр. Абулхаир хана;

мкр. Авангард;

район Жилгородок;

ул. Азаттык;

ул. Махамбета Утемисулы;

ул. Каныша Сатпаева.

Стоит отметить, что все улицы перекрываться одновременно не будут.