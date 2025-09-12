13 сентября 2025 года в Атырау состоится крупное спортивное и туристическое мероприятие — велопробег «Tour de Saraishya 2025». В акимате Атырау сообщили, что маршрут велопробега начнется у государственного историко-культурного музей-заповедника «Сарайшык», пройдет по улицам города и живописным мостам, а финиширует на территории Infinity Mall.

Временные ограничения движения:

  • трасса Атырау — Махамбет: будет полностью закрыта с 08:00 до 10:00;
  • улицы города: с 10:00 до13:00 движение будет ограничено поэтапно, в соответствии с маршрутом велопробега.

Маршрут пройдет по следующим улицам:

  • ул. Исатая Тайманова;
  • ул. Султана Бейбарса;
  • пр. Абулхаир хана;
  • мкр. Авангард;
  • район Жилгородок;
  • ул. Азаттык;
  • ул. Махамбета Утемисулы;
  • ул. Каныша Сатпаева.

Стоит отметить, что все улицы перекрываться одновременно не будут.