Взрыв в пункте приёма металла под Алматы: погибли три человека

На одном из пунктов приёма металла в Илийском районе Алматинской области произошёл взрыв. Как сообщили в департаменте полиции региона, во время приёмки металла сдетонировал неизвестный предмет. Произошёл хлопок, от которого погибли трое. — Тела обнаружили без признаков жизни. На место происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы – полиция, пожарные и бригада скорой медицинской помощи. По факту ведётся досудебное расследование, — сообщили в полиции. Стражи порядка устанавливают причины и обстоятельства взрыва.