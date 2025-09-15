Трупы животных захоронили.

Более 100 сайгаков затоптали друг друга при переходе реки в Актюбинской области

Видео трупов животных, обнаруженных в воде среди камышей, появилось13 сентября.

— Сколько не едешь, везде утонувшие сайгаки, говорит автор. — Ужас.

Под видео указано, что снято оно на речке Кайракты в Актюбинской области. 15 сентября это подтвердили в территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира по Актюбинской области.

Ее руководитель Адильгерей Ауелбаев рассказал, что на реке Кайракты в Айтекебийском районе с одной стороны обрыв и растут камыши. Сайгаки пришли туда на водопой, но все смогли перейти водную преграду. Они затоптали друг друга. Всего антилоп было порядка 10 тысяч.

— Экологи взяли пробы воды. Трупы животных захоронили. На месте работали 22 человека и 8 единиц техники, — сказал Адильгерей Ауелбаев. — Сайгаки сейчас мигрируют на юг.

По Актюбинской области их насчитывается около 300 тысяч, осенью они возвращаются в Костанайскую, Кызылординскую области и область Улытау. В нашей области остаются в Иргизском резервате. Рога погибших сайгаков не снимали. При гибели их хоронят с рогами.

Фарида ЗАРИП