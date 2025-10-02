Конечность освободили с помощью специальных инструментов.

В департаменте ЧС по ЗКО поделились необычным вызовом.

Инцидент произошёл в Уральске, у 35-летней женщины застряла рука в тестораскаточной установке. Конечность удалось освободить с помощью специальных инструментов.

После женщина обратилась к работникам бригады скорой помощи. В ведомстве просят граждан строго соблюдать правила техники безопасности при работе с оборудованием не только на работе, но и дома.

Напомним, что недавно спасатели помогли ребёнку, который надел на голову горшок, но не смог снять его и застрял.