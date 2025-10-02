Это позволяет клиентам принимать и осуществлять межбанковские QR-платежи в пользу любого банка.

Национальный Банк сообщает о запуске сервиса межбанковских QR-платежей на базе АО «Национальная платежная корпорация Национального Банка Республики Казахстан» для оплаты товаров и услуг в мобильных приложениях банков.

Начиная с сегодняшнего дня сервис межбанковских QR-платежей доступен клиентам АО «Банк ЦентрКредит», АО «Home Credit Bank» и АО «Freedom Bank».

Для совершения операции клиенту-покупателю необходимо зайти в мобильное приложение банка и отсканировать QR-код на терминале продавца (обслуживающегося в одном из банков-участников сервиса) и подтвердить оплату.

Запуск межбанковских QR-платежей повысит уровень взаимодействия между банками, обеспечит удобство и расширит доступность платежных сервисов для потребителей.

